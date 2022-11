„Abiband ‘86“ im Walzwerk

Partyzeit im Walzwerk-Café am Schlossplatz: An diesem Freitag, 18. November, um 20 Uhr, spielt Weinheims bekannte Coverformation „Abiband ‘86“ zum ersten Mal in Schwetzingen. Nicht nur Biker werden bei Songs von ZZ Top, AC/DC oder Billy Idol auf ihre Kosten kommen und die Rockmusik abfeiern, verspricht der Veranstalter. Weitere Covers von Michael Jackson oder Kool and the Gang animieren die Zuhörer auch zum Mittanzen.

Die „Abiband ‘86“ feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und zelebrieren Rock, Funk und Blues Songs mit dem Schwerpunkt der 1980er Jahre, heißt es in der Pressemitteilung. Üblicherweise ist die Formation auf Stadtfesten und Kerwen an der Bergstraße präsent, zuletzt aber auch beim Kneipenfestival „Nightgroove“ im Odenwald. Der Eintritt ist frei. zg