"Abschied von Dagmar": Sondersendung zur guten Seele der Mannheimer Benz-Barracken

Mannheim. Der Fernsehsender RTLZWEI zeigt eine Sonderfolge zu der Anfang November verstorbenen Dagmar aus den Mannheimer Benz-Baracken. Damit soll „Daggi“ ein würdiger Abschied bereitet werden, teilte der Sender mit. Für die Sonderfolge habe das Produktionsteam zehn Stunden gesendetes Material, das ausschließlich von Dagmar handelte, gesichtet und zu einer 90-minütigen Folge zusammengestellt. „Mit der Sondersendung 'Hartz und herzlich - Abschied von Dagmar' nimmt RTLZWEI die Zuschauer noch einmal mit auf Dagmars Reise bei 'Hartz und herzlich' - von den Anfängen der Reportage über ihre unzähligen Hilfsaktionen, den langen Weg bis zur Rente, die Pflege von Johann, die Anerkennung ihrer Fans, bis hin zu ihrem allerletzten Dreh“, hieß es in der Pressemitteilung. Ausgestrahlt wird die Sonderfolge am Dienstag, 21. Dezember, um 20.15 Uhr.

Zu sehen bekommen die Zuschauer bisher unveröffentlichtes Material sowie Interviews mit der Familie und mit den Bewohnern der Benz-Baracken. So kommen Weggefährten wie Elvis, Janine und Pascal zu Wort . Zudem nehmen Protagonistinnen und Protagonisten der Sozialreportage aus Rostock Anteil und finden ihren Platz in dem Nachruf an Dagmar.

Freunde und Fans verabschieden sich von Dagmar

Über fünf Jahre war Dagmar Teil der Sozialreportage „Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Barracken“. Bei Zuschauerinnen und Zuschauern sowie in der Nachbarschaft war sie allzeit beliebt. „Sie war im wahrsten Sinne die gute Seele der Benz Baracken“, betonte Ralf Jühe, verantwortlicher Produzent der Sendung, nach ihrem Tod und fügte an: „Sie hat auch eine große Fangemeinde“. Aus einem kollegialen Verhältnis hätte sich in den Jahren eine Freundschaft entwickelt. „Wir haben Dagmar unheimlich viel zu verdanken. Sie hat maßgeblich zum Erfolg der Folgen in Mannheim beigetragen“, hob Jühe hervor.

Nach ihrem Tod hatten sich viele Fans, Freude und Nachbarn von Dagmar verabschiedet, indem sie Blumen und Kerzen vor ihrem Haus ablegten.

Dagmar litt unter der Lungenkrankheit COPD und hatte bis zu ihrem Tod schwer damit zu kämpfen. Im Oktober gab sie sich laut einem Artikel von RTL trotz ihrer kräftezehrenden Krankheit noch kämpferisch: "Ich habe so vieles geschafft, das schaffe ich auch noch." Doch die gute Seele aus Mannheim hat den Kampf verloren. Sie verstarb im Alter von 67 Jahren. (mit tbö)

Info: Die Sonderfolge "Hartz und herzlich - Abschied von Dagmar" ist im Anschluss der Ausstrahlung am 21. Dezember 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Nach der Sondersendung werden die ersten drei Folgen "Hartz und herzlich" mit Dagmar ausgestrahlt.​​​​​​​