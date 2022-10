Abschied von Dr. Dr. Klein nach 27 Jahren und 213 Tagen

Am Medizinischen Versorgungszentrum der GRN-Klinik Schwetzingen endet eine Ära. Dr. Dr. Wolfgang Klein, über die Grenzen der Region angesehener Facharzt für Chirurgie, Plastische und Handchirurgie, geht in Ruhestand und wurde bei einer kleinen Feier verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Abschnitt ende nun „nach 27 Jahren“, wie GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger hervorhob, um von Dr. Dr. Klein präzisiert zu bekommen – „nach 27 Jahren und 213 Tagen“.

1995 habe es sich als absoluter Glücksfall erwiesen, so der Geschäftsführer weiter, dass Dr. Dr. Klein seinerzeit am damaligen Kreiskrankenhaus Schwetzingen als Belegarzt beginnen sollte. Dies sei der Auftakt zu einer praktizierten engen und kooperativen Zusammenarbeit gewesen, so Rüdiger Burger weiter. „Ich danke Ihnen für die Sicherstellung der chirurgischen Versorgung im ambulanten Bereich und für die Einbringung der beiden Sitze in das Medizinische Versorgungszentrum.“ Zudem sei es nun 20 Jahre her, dass Dr. Dr. Klein seine Praxis vom alten Standort Markgrafenstraße in die neu gebauten Räumlichkeiten an die Klinik verlegt habe.

Wechsel über den Rhein

2 Bilder GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger (l.) dankt während einer Feier Dr. Dr. Wolfgang Klein für sein über 27 Jahre währendes Engagement. © GRN

Dank und Anerkennung gebühre ihm auch für die erfolgreiche Überleitung und die ärztliche Leitung des MVZ, welches seit August vergangenen Jahres besteht. Besondere Erwähnung verdiene zudem die Tatsache, dass Dr. Dr. Klein stets eine enge Kooperation mit den niedergelassenen Hausärzten in Schwetzingen und darüber hinaus gepflegt habe. Man habe stets ein gutes Miteinander geführt, und so wünschte der GRN-Geschäftsführer dem scheidenden Arzt für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und viele schöne Jahre mit seiner Familie.

Ganz ins Privatleben zurückziehen werde er sich noch nicht, ließ Dr. Dr. Klein wissen, denn er wolle seinem Nachfolger Dr. Emilios Nalbantis, so notwendig, mit Rat und Tat zur Seite stehen, gerade in den ersten Wochen in der Einarbeitungsphase am MVZ in Schwetzingen. „Er wird sich schnell hineinfinden und seinen eigenen Stil praktizieren“, ist sich Dr. Dr. Klein sicher.

Dr. Nalbantis, der vom Vincentius-Krankenhaus in Speyer nun auf die andere Rheinseite wechselt, freut sich auf seine neue Herausforderung. Der 44-Jährige wurde in Thessaloniki geboren und besuchte dort die Deutsche Schule. Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Nach Stationen als Assistenzarzt am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer, als Fach-, zuletzt als Oberarzt, der Klinik für Hand, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie des St. Vincentius-Krankenhauses in der Domstadt sowie als Facharzt der Klinik für Hand-, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie an der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen nimmt er nun im GRN-MVZ Schwetzingen seine Arbeit auf. In einem ersten Treffen mit seinem Team wurden anstehende Themen besprochen und einige Interna beredet. zg