Abschied von Mina Popp

26 Jahre lang war sie der gute Geist des Melanchthonhauses: Mina Popp, Kirchendienerin und Hausmeisterin, geht in den Ruhestand. Die evangelische Kirchengemeinde verabschiedet ihre beliebte Mitarbeiterin im Abendgottesdienst am Sonntag, 23. Januar, um 18 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen.

Ein Empfang im Anschluss an den Gottesdienst ist unter Pandemiebedingungen nicht möglich. Festlich wird es trotzdem: Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen spielt unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Pfarrerin Franziska Beetschen, Pfarrer Steffen Groß und Gemeindediakonin Margit Rothe gestalten Liturgie und Predigt gemeinsam.

Mina Popp kam im Jahr 1994 aus Sibirien nach Russland und begann zwei Jahre später ihre Tätigkeit. Durch ihre offene Art und ihre Herzlichkeit war sie in der Gemeinde sehr beliebt: „Wir werden sie sehr vermissen“, erklärt Steffen Groß stellvertretend für das ganze Team der Gemeinde. Neben dem Melanchthon-Haus lagen Mina Popp auch die gleichnamige Kita und besonders der große Garten des Gemeindehauses am Herzen: Mit viel Liebe und Geschick hat sie das Grundstück in der Kurfürstenstraße in eine grüne Oase mitten in der Stadt verwandelt.

Zur Teilnahme am Gottesdienst wird eine Anmeldung unter www.ekischwetzingen.de dringend empfohlen. zg

