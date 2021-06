Abschied von Thomas Funk

Nach zwölf Jahren an der Spitze des SPD-Kreisverbands Rhein-Neckar kandidiert Thomas Funk nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden beim Kreisparteitag, der am Samstag, 19. Juni, um 14 Uhr im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion stattfindet. Die Walldorfer Gemeinderätin Andrea Schröder-Ritzrau und der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born wollen gemeinsam Kreisvorsitzende der SPD Rhein-Neckar werden (wir berichteten).

Im Newsletter des Kreisverbands an die Mitglieder der SPD im Rhein-Neckar-Kreis bedankte sich Funk für das Vertrauen und die vielfältige Unterstützung. „Ich bin stolz und allen dankbar, dass ich so lange als Kreisvorsitzender dienen durfte“, zieht Funk ein Resümee, „aber alles hat seine Zeit. Auch wenn es laut Franz Müntefering außer Papst nichts Schöneres gibt als eine Führungsaufgabe in der SPD, ist diese über die Jahre doch recht zeitintensiv und kraftraubend.“

Zwölf Jahre SPD-Kreisvorsitz, zehn Jahre Sprecher des Kommunalverbandes SGK und zwei Jahrzehnte in öffentlichen Mandaten stehen zu Buche. Zehn Vorsitze in Land und Bund, vier Bundestags- und je drei Landtags- und Europawahlen begleiteten Funks Amtszeit – die längste nach Gert Weisskirchen. „Für mich persönlich war es eine spannende Zeit und ich habe ganz viele tolle Leute kennenlernen dürfen“, erinnert sich Funk an Begegnungen mit Wolfgang Thierse, Hannelore Kraft, Kurt Beck, Olaf Scholz oder Malu Dreyer, die alle in Rhein-Neckar zu Gast waren. Sein nächstes Ziel hat Funk auch künftig aus der zweiten Reihe im Blick: „Eine SPD im Deutschen Bundestag braucht auch eine kräftige Stimme aus Rhein-Neckar. Diesem Ziel sehe ich mich verpflichtet und will meinen Beitrag dazu leisten.“ zg