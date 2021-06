Abstandssache auf Rädern

Motorrad fahren – eine tolle Sache, vor allem bei so herrlich schönem Wetter wie in den vergangenen Tagen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Roller aus? Als minderjährige Praktikantin der Redaktion bin ich auf meinen „kleinen Fatzer“, wie meine Oma ihn nennt, angewiesen. Mit den 45 Stundenkilometern, die dieser maximal an Geschwindigkeit aufnimmt, fühle ich mich, als säße ich auf einer Enduro – zumindest in der 30er Zone. Von Leimen nach Schwetzingen sind diese allerdings sehr selten. Viel eher verhalte ich mich auf dieser morgendlichen Strecke wie die Weinbergschnecken, die mit mir schüchtern am Rand der Straße entlang kriechen.

AdUnit urban-intext1

Ganz und gar nicht schneckenähnlich fahren die vierrädrigen Verkehrsteilnehmer auf der B 291 durch den Wald. Während die Geschwindigkeitsbegrenzungen eigentlich zwischen 70 und 100 Stundenkilometer variieren, scheinen etliche die entsprechenden Hinweisschilder zu übersehen und rauschen mit zig Sachen an mir kleinem Störenfried vorbei. So fühle ich mich zumindest, wenn ich die heulenden Motoren im Nacken spüre und die drückenden Luftströmungen bei durchaus recht engen Überholvorgängen. Tja, die Sache mit dem Abstand ist eben gar nicht so einfach, wie mir scheint. Das ist seit der Pandemie ja nicht nur auf der Straße ein Dilemma, sondern auch im Supermarkt an der Kasse. Im Zuge dieser Erkenntnis muss ich wohl lernen, damit zu leben, wenn Fahrzeuge näher an mir vorbeiziehen als Deutschland am letzten Platz des Eurovision Song Contests.

Ein Triumph bleibt mir: Meine Beschleunigung ist gleichzeitig auch Entschleunigung. Denn mit 45 Stundenkilometern lässt sich unsere schöne Region viel besser betrachten als mit 145 Sachen auf dem Tacho. Und den Weinbergschnecken und ihren Kameraden tut’s außerdem gut, wenn man nicht so schnell an ihnen vorbeizischt.