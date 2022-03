Abwasserkanal in der Schwetzinger Werkstraße wird saniert

Schwwetzingen. Um das Sanierungsgebiet „Ausbesserungswerk Süd“ zu entwickeln und voll leistungsfähig ist, ist die Erschließung der Werkstraße bis zu den beiden Pförtnerhäuschen notwendig. Im Vorfeld einer möglichen Verlängerung der Abwassererschließung wurde der Bestandskanal untersucht. Dabei wurden erhebliche Schäden am vorhandenen Kanal festgestellt. „Er ist in sehr schlechtem Zustand“, berichtete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor allem ein Schachtbauwerk am dortigen Hochhaus sei defekt. Zudem seien mehrere Anschlüsse unfachmännisch angefertigt worden, ergänzte Joachim Aurisch, der Leiter des Stadtbauamts.

Die künftig zu erwartenden Abwassermengen machten zudem eine Vergrößerung des Querschnitts des Abwasserkanals nötig. Die Stadt plant daher die Sanierung des vorhandenen Kanals, dessen Vergrößerung, die Verlängerung bis zu den Pförtnerhäuschen sowie die Wiederherstellung des Fahrbahnbelags in einer Baumaßnahme zu bündeln. Möglicherweise wollen die Stadtwerke in diesem Zuge auch Arbeiten an der Fernwärmeleitung ausführen.

Es kostet 1,2 Millionen Euro

Der Gemeinderat stimmte der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen. Euro zu. „Wir werden es so zeitnah wie möglich“, informierte OB Pöltl über die Umsetzung der Maßnahme. alii

