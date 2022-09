ADAC Geschäftsstelle in Heidelberg schließt früher

Heidelberg. Die Geschäftsstelle und das Reisebüro des ADAC Nordbaden in Heidelberg, Pleikartsförster Straße 116, schließen am Mittwoch, den 14. September 2022, bereits um 14 Uhr. Am Donnerstag ist der ADAC Standort dann wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Telefonisch ist der Club unter der Service-Nummer 0800/5101112 von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Die ADAC Pannenhilfe kann unter Telefon 089/20204000, sowie mobil unter der Nummer 222222 (Verbindungskosten je nach Netzbetreiber/Provider) jederzeit angefordert werden.