Advent, Advent - mit Sogge und anderem Stöffchen

Wie, Socken sind als Geschenk oder Mitbringsel verpönt? Von wegen! Socken sind das In-Geschenk – natürlich nur, wenn sie aus der Kurpälzer Produktlinie der Schwetzinger Zeitung sind! Die hat nämlich den stylischen Kurpälzer Sogge in Zusammenarbeit mit von Jungfeld aus Mannheim auf den Markt gebracht. Ein Gute-Laune-Macher für Sie und Ihn an den Füßen – und das aus hochwertiger Bio-Baumwolle.

Schwetzingen. In den knalligen Farben Grün und Gelb gehalten werden die lässigen Fußkleider zum echten Hingucker, zumal durch angesagtes „Knöchelzeigen“ bei Herren und Damen sowie femininen Schnitten wie Culotte, Shorts sowie Dreiviertelhosen und natürlich Röcken dem Strumpf wieder mehr Bedeutung zugemessen wird. Wohl dem, der da punkten kann! Mit dem Kurpälzer Sogge ist das überhaupt kein Problem. Zumal man mit ihm auch schnell ins Gespräch kommt: Denn das Motiv der Socken ist bärenstark – oder besser gesagt: löwenmäßig!

Neugierig? Die coolen Kurpälzer Sogge gibt es in edler von Jungfeld-Box in den Größen 36 bis 40 sowie 41 bis 46 im SZ-Kundenforum sowie Online. Kosten: 13,90 Euro pro Paar. Morgencard-Inhaber zahlen 12 Euro.

Wer ein bisschen was um den Kurpälzer Sogge drumrum kreieren will, ist mit dem Adventspaket aus unserem Kurpälzer Shop bestens bedient. Das kann man prima zum Nikolaus verschenken oder Familie, Freunden oder Geschäftspartnern als Winter-, Advent- und Weihnachtsgruß. Im edlen Präsentkarton verpackt gibt es neben den Kurpälzer Sogge in der Wunschgröße noch eine Flasche Kurpälzer Herzerwärmer rot (Glühwein, 0,75 Liter) vom Weingut Adam Müller in Leimen und eine coole Kurpälzer Tasse in mattem Schwarz gehalten. Der Versand im Präsentkarton kostet für Inhaber der Morgencard-Premium 27,50 Euro (ohne Morgencard 29,50 Euro).

Erhältlich im SZ-Kundenforum, Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen, Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr und online unter https://meinmorgen.app/Shop/Aus-der-Region/

Tipp: Am Freitag, 26. November 2021, lädt das Kundenforum zum Late-Night-Shopping bis 22 Uhr ein.

