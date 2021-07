AfD nominiert Ruth Rickersfeld aus Waghäusel

Waghäusel/Region.. Die Alternative für Deutschland (AfD) hat für den Wahlkreis 278, Bruchsal/Schwetzingen, Ruth Rickersfeld aus Waghäusel für die Bundestagswahl nominiert. Das teilt die AfD am Donnerstag mit. Die Nominierungsveransaltung fand vergangenen Samstag fand in Waghäusel statt. Unter Einhaltung der Abstandsregelungen kamen 26 stimmberechtigte Mitglieder sowie zwölf Gäste. Eröffnet wurde die sehr harmonisch verlaufende Sitzung von Dr. Rainer Balzer aus dem Landesvorstand. Als Direktkandidaten stellten sich der ehemalige Landtagsabgeordnete Klaus Voigtmann aus Ketsch sowie Ruth Rickersfeld aus Waghäusel zur Wahl. Mit überwältigender Mehrheit wurde Ruth Rickersfeld gewählt, heißt es in der AfD-Mitteilung. Karlheinz Kolb (Ketsch) aus dem Kreisvorstand Rhein-Neckar gratulierte der Siegerin und sicherte ihr volle Unterstützung im Wahlkampf zu.

