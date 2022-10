Afghanische Künstler bringen ihre Kultur nach Schwetzingen

Schwetzingen. Die Schwetzingerin Raquel Rempp sowie ihre Freunde und Musiker Hussein Rezai, Nematullah Azizi und Abdullah Mohammadi laden unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zu einem afghanischen Abend mit traditioneller Musik am Sonntag, 23. Oktober, ab 18 Uhr ins Palais Hirsch am Schlossplatz ein.

Hussein Rezai, der seit 2013 in Deutschland lebt, ist ein musikalisches Multitalent. Ob auf dem Keyboard, dem Klavier, der Gitarre, dem Harmonium, der Tabla (Trommel) und vielen anderen – kein Instrument ist dem sympathischen 32-Jährigen, der übrigens keine Noten lesen kann, fremd. An diesem Abend wird er die beiden Musiker aus Kabul Nematullah und Abdullah auf der Tabla und dem Santur begleiten.

Nematullah Azizi kommt aus Kabul. Er hat Musik studiert und war als Musiklehrer tätig. Seinen musikalischen Traum verwirklichte er in großen Ensembles und in einem eigenen Produktionsstudio. Nematullah spielt das Harmonium und singt. Derzeit lebt der 28-Jährige in Stuttgart und wartet auf die Anerkennung seines Asylantrages.

Abdullah Mohammadi stammt ebenso aus Kabul, lebte jedoch die letzten vier Jahre in Moskau und studierte dort Medizin. Er spielt das traditionelle Instrument Dambura – eine zweisaitige Langhalslaute. Der 27-Jährige wohnt in Hessental und auch er wartet auf die Bearbeitung seines Asylantrages.

Schwierige Lage im Heimatland

„Für Künstler ist es lebensgefährlich in Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 werden Instrumente zerstört, Musik spielen, ist verboten, bei Verstößen drohen Gefängnis- und Todesstrafen“, schildert Raquel Rempp, die seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Die drei Künstler, die sich in der Musik und im Gesang wiederfinden, nennen sich „Yaran Music Group“, was man in etwa mit „Freunde der Kunst“ übersetzen könnte. „Die drei jungen Männer gehören dem Volksstamm der Hazara an, die drittgrößte offiziell anerkannte ethnische Gruppe Afghanistans. Die Hazara leben hauptsächlich in der zentralafghanischen Region Hazaradschat oder Hazaristan im Bamiyan Tal, sie sind persischsprachig und gehören der schiitischen Konfession an“, so Rempp weiter. Der ehemaligen Stadträtin ist es ein besonderes Anliegen, den hiesigen Bürgern nicht nur fremde Kulturen und ihre Traditionen näherzubringen, sondern vor allem die Menschen zusammenzubringen. „Nur wenn man sich kennengelernt hat, kann man sich gegenseitig verstehen und beurteilen“, sagt sie.

In Flyern, die es im Kundenforum dieser Zeitung gibt, ist ein Grußwort vom Oberbürgermeister als Schirmherr zu lesen. „In unserem multimedialen Zeitalter verlieren wir schnell Menschen, Regionen und Länder aus den Augen, wenn aus anderen Teilen der Welt berichtet wird. Im Schatten des Krieges in der Ukraine ist Afghanistan weitgehend aus dem unmittelbaren Blickfeld geraten. Dabei leben vielen Menschen in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban und dem Abzug der westlichen Truppen in einer absoluten Sondersituation. Umso wichtiger ist es, dass wir uns weiterhin mit diesem Land und seinen Menschen befassen, das sich seit Jahrzehnten in einem Ausnahmezustand befindet“, formuliert Dr. René Pöltl darin und lädt ein: „In Schwetzingen können wir einen musikalischen Abend mit afghanischer Musik erleben, für den ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen habe. Die Wurzeln afghanischer Musik liegen Jahrtausende zurück, in ihr finden sich alle Elemente des kulturgeschichtlichen Schmelztiegels, der Afghanistan prägt. In der Musik kommen die Kultur und Geschichte Afghanistans und die Mentalität der Menschen sehr deutlich zum Ausdruck. Dieser musikalische Abend kann uns daher Afghanistan sehr viel näherbringen.“

Karten gibt es an der Abendkasse im Palais Hirsch für 17 Euro oder im Vorverkauf für 15 Euro via E-Mail an remppr@gmx.de. Die Einnahmen gehen an die Musiker. kaba