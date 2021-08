Afghanistan: Was wird jetzt aus Sima und Shima?

Die Taliban beherrschen wieder Afghanistan. Was passiert nun mit den beiden Mädchen Shima (6) und Sima (12), für die Menschen aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung Spenden gesammelt haben?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Erinnerung: Die beiden Schwestern aus Afghanistan müssen mit schweren Missbildungen an den Gliedmaßen leben. Die frühere Stadträtin und in der Flüchtlingshilfe engagierte Raquel Rempp aus Schwetzingen hat für die kleine Familie Geld gesammelt und so unter anderem Rollstühle besorgen können. Auf lange Sicht wollte sie den Mädchen eine Operation in Deutschland ermöglichen (wir berichteten mehrfach).

Die kleine Familie lebt in Kundus. Raquel Rempp hält weiter so gut Kontakt, wie es nur geht. Da unter dem Taliban-Regime Frauen nicht ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen dürfen, hält sich die Mutter mit den Kindern in der Wohnung auf. Rempp ist froh, dass sie einen Großteil der Spenden schon weit vor den sich ankündigenden Entwicklungen an die Familie geben konnte, damit sie zumindest für einige Zeit finanziell abgesichert ist, auch wenn niemand weiß, wie lange das gut geht. „Sima und Shima geht es den Umständen entsprechend gut. Wir haben der Familie den Großteil der Spenden schon zukommen lassen, damit sie dort ihren Lebensunterhalt wie auch anfallende Arztkosten und Untersuchungen finanzieren können“, so Rempp.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hilfseinsatz Schwetzingerin hilft zwei gehandicapten Schwestern in Afghanistan Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hilfseinsatz Rollstühle für Schwestern in Afghanistan Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrenamtliche Schwetzingerin im Interview Raquel Rempp hilft den Ärmsten der Armen Mehr erfahren

Sie hatte über Monate versucht, ein medizinisches Visum für die Mädchen zu bekommen. „Keine der deutschen Botschaften in Neu-Delhi oder Islamabad stellten Visa für eine Ausreise nach Deutschland aus. Auch keine medizinischen – außer, es würde sich um einen lebensbedrohliche Krankheit handeln, die in Deutschland behandelt werden könnte. Ich habe die letzten Monate viel mit beiden Botschaften korrespondiert, was schwer genug war. Immer wieder musste ich nachhaken und um Antworten fragen. Es ist wirklich sehr traurig, dass die Botschaften offensichtlich mehr oder weniger inaktiviert beziehungsweise personell minimal besetzt sind“, vermutet die Schwetzingerin Kalkül dahinter. Doch sie verspricht: „Wir werden die Familie weiterhin so weit wie möglich begleiten und unterstützen und sind in Gedanken bei der schwer gebeutelten afghanischen Bevölkerung. In diesem Land wird niemals Ruhe einkehren. Der Westen schaut zu.“ kaba/zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2