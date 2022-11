Afrikanische Musik im Café

Die „Gambia One Family Band“ aus Heidelberg mit Musikern aus Westafrika bietet afrikanische Rhythmen, Gesang, Trommeln und Gitarrenspiel und zeigt den Zuhörern, was westafrikanischer Groove bedeutet: Das alles gibt es am Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr am Schlossplatz 9 in Schwetzingen beim Café international zu erleben.

Einige der Musiker sind als Geflüchtete in die Region Heidelberg gekommen und beschäftigen sich seit Jahren gemeinsam mit der Musik ihrer Heimat. Es sind meist eigene, traditionell geprägte Stücke, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuletzt begeisterte die „Gambia One Family Band“ die Besucher der Afrikatage in Brühl.

Der reguläre Cafétreff startet wie jeden Donnerstag um 17 Uhr und ab 18 Uhr gibt es von den afrikanischen Gästen ein traditionelles Essen aus ihrer Heimat. Zu diesem besondern Afrikaabend lädt das Café international alle Interessierten ein. zg