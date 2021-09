Mit einer relativ guten Zielgenauigkeit werden im Tourismuskonzept die Bereiche Musikveranstaltungen und Schloss betrachtet. Dünn wird es allerdings beim Einzelhandel und bei der Gastronomie, beides wichtige Bereiche, um das Ziel, Besucher länger als einen Tag in der Stadt zu halten, zu erreichen. Liegt das an den handelnden Personen, die an der Erstellung beteiligt waren, an der fehlenden

...