„Ahrschipper“ rücken am Samstag nach Schuld aus

Region. Die „Ahrschipper“ rücken am Samstag, 14. August, wieder aus. So nennt sich jetzt der Hilfstrupp aus der Kurpfalz, den Joe und Sabine Herrmann aus Plankstadt initiieren (wir berichteten mehrfach). Am Samstag geht es nach Schuld ins Ahrtal zum Anpacken.

Abfahrt ist um 6 Uhr an der Mehrzweckhalle in Plankstadt. Eine Anmeldung ist bis Donnerstagabend möglich. Bitte bis dahin 20 Euro Pfand in den Briefkasten der Herrmanns, Uhlandstraße 16 in Plankstadt, werfen samt Zettel mit Namen und Telefonnummer. Das Geld gibt es im Bus zurück. Weitere Infos hält Joe Herrmann, Nummer 0173/83 00 458, bereit. kaba