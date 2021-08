„Ahrschipper“ rücken am Samstag nach Sinzig aus

Von Altenahr über Mayschoß und Schuld nach Sinzig: Der Helfertrupp um Joe Herrmann aus Plankstadt ist unermüdlich! Diejenigen, die mit den „Ahrschippern“, wie sie sich nennen, an den vergangenen Samstagen seit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen schon mit im Einsatz waren, wissen: Es gibt noch verdammt viel zu tun in den Hochwassergebieten! SZ-Redaktionsleiterin Katja Bauroth war selbst mit dabei und auch wieder am Montag in Sinzig (sie wird berichten). Für die Barbarossastadt hat diese Zeitung mit den Kommunen ihres Einzugsgebietes eine Spendenaktion gestartet. Und das Geld ist dringend nötig!

Joe Herrmann und seine Helfer werden am Samstag, 21. August, direkt in Sinzig mit anpacken. Dort gibt es, wie auch in anderen Ortschaften, noch immer Häuser, in denen Schlamm in Kellern und Wohnungen vor sich hin modert und Betroffene nicht wissen, wo sie mit dem Aufräumen anfangen sollen. Bei anderen geht es schon an die Häuserentkernungen: kontaminierter Estrich, Wände, Fliesen – alles muss rausgerissen werden. Vereine stehen vor zerstörten Arealen und Clubhäusern.

Arbeitsgerät benötigt

Bohrhämmer werden benötigt: Joe Herrmann (r.) freut sich über die Spende. © Herrmann

„Hätte uns jemand vor der Flutkatastrophe nach Ortschaften im Ahrtal gefragt, wir hätten wohl kein einziges Dorf namentlich nennen können“, sagt Joe Herrmann. Er hat die Hilfseinsätze mit den „Ahrschippern“ angeleiert, die selbst finanziert werden. So steuerte er mit 48 freiwilligen Helfern im gemieteten Reisebus das Örtchen Schuld an, welches von den bisherigen Einsatzorten der Kurpfälzer rund 40 Kilometer flussaufwärts entfernt lag. Während sich in der Flutnacht Mitte Juli die Bewohner von Schuld schon auf die Dächer ihrer Häuser retteten, spazierten man etliche Kilometer entfernt flussabwärts noch an der Ahr entlang und ahnte nichts von der drohenden Katastrophe. „Dank einer großartigen Spende der Firma Scherer & Kohl aus Ludwigshafen konnten wir mit sieben Bohrhämmern, die mit weiterem Zubehör gespendet von der Firma Odenwälder Baumaschinen aus Mörlenbach ausgestattet wurden, tatkräftig ans Werk gehen.“ Es wurde abgestemmt und abgetragen, Häuser von diversem Inventar befreit, Decken und Böden herausgerissen, Schutt entfernt und vieles mehr.

Mittlerweile ist die Truppe mit T-Shirts ausgestattet und zeigt somit ihren Zusammenhalt und die Solidarität für das Ahrtal. So fährt Joe Herrmann auch am Samstag, 21. August, bereits zum fünften Mal mit rund 50 Freiwilligen und geballter Kraft nach Sinzig. Dort suchen für diesen Tag unter anderem die Fußballer des SC Rhein-Ahr Sinzig und der Turnverein Unterstützung, um das gemeinsame Stadion der Vereine zumindest von den groben Flutschäden zu reinigen.

Über jede gereichte Hand, die mit Arbeitsmaterial oder finanziell unterstützt, sind die Helfenden und vor allem die Betroffenen dankbar, denn nur durch Spenden sind solche Einsätze möglich. Es sind auch noch Plätze im Bus frei und jeder Freiwillige willkommen. Los geht’s um 6 Uhr an der Mehrzweckhalle in Plankstadt. Weitere Infos erteilt Joe Herrmann, Telefon 0173/83 00 458. kaba