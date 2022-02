Aktion für ein sauberes Stadtbild

Nachdem der Dreck-weg-Tag im vergangenen Jahr aufgrund des Corona-Lockdowns ausfallen musste, findet am Samstag 19. März, die vierte Auflage wieder statt. Zwischen 10 und 12 Uhr sind diesmal Vereine, Organisationen und die Bürger aufgefordert, mit Handschuhen, Zange und Müllsack bewaffnet dem achtlos weggeworfenen Müll im Stadtgebiet zu Leibe zu rücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fokus liegt auf dem Säubern von öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen. Die dafür erforderlichen Müllsäcke und Zangen werden von der Stadt gestellt. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der städtische Bauhof. Gesäubert wird im Kleinen Feld, am Ausbesserungswerk, im Bereich Allmendsand, in den Langen Sandäckern und beim „Alla hopp“-Gelände. In jedem Sammelbezirk koordiniert ein städtischer Mitarbeiter die Aktion und steht als Ansprechpartner bereit. Die Einteilung der Sammelbezirke und die jeweiligen Treffpunkte sind im Internet unter www.schwetzingen.de veröffentlicht. Vereine und Organisationen sollten sich bis zum 16. März per E-Mail an generationenbuero@schwetzingen.de mit den Kontaktdaten der Ansprechpartner melden.

Einfach dazukommen

So wirbt die Stadt für den Tag. © Stadt

Bürger müssen sich nicht extra anmelden. Wer mithelfen will, kommt am Aktionstag dazu und wird vor Ort eingeteilt. Für alle Helfer gibt es als Dankeschön ein kleines Vesper. Organisiert wird der Tag von den Auszubildenden des Generationenbüros Drenush-Shota Ramadani und Luca Nagelbach, die mit Leiterin Nicole Blem sowie dem Team vom Bauhof für Zangen, Müllsäcke und Handschuhe für die Freiwilligen sorgen. Ebenso unterstützt wird die Organisation von den Mitgliedern des Leo Clubs und den Schülern der Organisation „Fridays for Future“. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ist Schirmherr der Veranstaltung. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2