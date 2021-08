Aktion in Mannheim: Döner und Kinokarte als Prämie für Impfung

Mannheim. "In den Arm, auf die Hand", heißt eine Unterstützungsaktion, die die Impfbereitschaft in Mannheim erhöhen sollen. Die Stadt und die City Werbegemeinschaft als Initiatoren fordern Handel, Gastronomie und andere Einrichtungen dazu auf, über eigene Aktionen zum Impfen zu motivieren. Als erster Teilnehmer meldete sich das Schnellrestaurant "Oltu Cag Kebap" in H2 - wer dort seine Impfung nachweist, erhält einen Döner Kebap gratis.

Der Hafen 49 stellt nach dem gleichen Prinzip vom 16. bis 26. August 2000 Freikarten für ein Konzert im Oktober zur Verfügung. Wer das Spektakel auf der Leinwand statt auf der Bühne bevorzugt, sollte beim CinemaxX- oder Cineplex-Kino vorstellig werden. Dort gibt es 500 Freikarten für all diejenigen, die sich im Impfbus vor K1 oder in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt in J6 impfen lassen.

Impfpass als Nachweis

In der Regel gebe es die Prämien gegen Vorlage des Impfpasses, in der die Impfung vermerkt ist, teilt die Stadt mit. Und ausschließlich an dem Tag, an dem die Impfung stattgefunden habe. "Je mehr Personen durch die Impfung gegen Corona geschützt sind, desto besser kommen wir durch den Herbst und Winter. Davon profitieren alle Mannheimerinnen und Mannheimer", so Bürgermeister Dirk Grunert.

Eine Liste mit allen Impf-Unterstützern und den Impfprämien finden Sie hier.

