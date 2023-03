Aktion „Schwetzingen blüht auf“ lockt die Menschen an

„Dass wir den einzigen sonnigen Tag erwischen, war schon toll“, freute sich Oliver Engert, der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, als die Aktion „ Schwetzingen blüht auf“ ihrem Ende entgegenging. Es war der erste Tag des Jahres, der so richtig einen Hauch von Frühling vermittelte. „Schwetzingen blüht auf“ heißt die Aktion des Stadtmarketings (SMS), bei der getreu dem Motto „lokal kaufen und genießen“ Handel und Gastronomie zum Shoppen, Verweilen und Genießen einladen - mit Blumen in den Schaufenstern oder im Geschäft, mit besonderen Angeboten oder auch einem Gläschen Sekt zur Begrüßung.

Die Lust auf neue Mode, auf Sonnenschein und Frühling war da: Viele Menschen nahmen die Einladung an, bummelten durch die Innenstadt, schauten sich in den Boutiquen die neuen Frühjahrskollektionen an oder genossen auf dem Schlossplatz bei Sonnenschein einen Café oder Prosecco. Oder am Cocktailwagen von Kult-Gastronom „Pitsches“ Solert in der Fußgängerzone, wo immer jede Menge los war. Das galt auch für den Stand mit den - komplett selbst zubereiteten - türkischen Spezialitäten, die viele fleißige Helfer und Helferinnen zugunsten der Erdbebenopfer in der Heimat verkauften.

Sehr zur Freude vieler Passantinnen verschenkten die „Stadverführerinnen“ Birgit Hiefner-Konietzko und Elke Noeske ganz nach dem Motto „Schwetzingen blüht auf“ Tulpen oder Primeln und stellten dabei gleich auch noch das neue Stadtführungsprogramm vor. Mittendrin war auch am Nachmittag Zeitungsmaskottchen „Fred Fuchs“, der an die Kinder kleine Geschenke verteilte und für unzählige Erinnerungsfotos bereitstand.

Und als sich die wärmende Sonne verabschiedet hatte, war drinnen in einige Geschäften noch etwas los - zum Beispiel im neuen Wunderschön Store, wo sich viele Kundinnen an der großen Auswahl erfreuten. ali

