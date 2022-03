Aktion von Stadtverwaltung und Polizei zeigt zahlreiche Parkverstöße

Schwetzingen. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes kontrollierten am vergangenen Freitagabend gemeinsam mit dem Polizeirevier Schwetzingen im gesamten Stadtgebiet die Falschparker. Dabei sei es vorwiegend um Fahrzeuge, die an Straßenecken abgestellt wurden gegangen – sogenannte Eckenparker – und um das Parken im absoluten Halteverbot sowie im verkehrsberuhigten Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Während es in den meisten Fällen nur zu einer Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit gekommen sei, habe in der Herzogstraße zweimal ein Abschleppunternehmen mit jeweils zwei Fahrzeugen anrücken müssen , um die dortigen im absoluten Halteverbot abgestellten Fahrzeuge zu entfernen.

Weitere Aktionen geplant

Dies habe die vermehrten Beschwerden der Anwohner der Herzogstraße über die seit Wochen zunehmenden Falschparker bestätigt. Auch bei der Polizei und beim Gemeindevollzugsdienst seien dazu einige Anzeigen eingegangen. Daher plane die Stadt in den kommenden Monaten mehrere solcher Kontrollaktionen, um diesen Verstößen weiter zu begegnen. zg

