Aktion zum Auftakt der Fastenzeit: "Auftreten statt austreten"

Schwetzingen. Zu einer ganz besonderen Aktion in der Fastenzeit unter dem Thema „Auftreten statt Austreten“ lädt die katholische Kirchengemeinde Schwetzingen ab dem Wochenende des ersten Fastensonntags, 5./6. März, ein.

In allen Pfarrkirchen stehen Pinnwände, kleine Zettel und Stifte bereit, um sich mit verschiedenen Fragen zu beschäftigen und andere daran teilhaben zu lassen. Es geht darum, aufzuschreiben, warum man trotz der Krise der Kirche treu bleibt. Angesichts der aktuellen Situation der Kirche kommen bei vielen Menschen Fragen auf wie „Was bedeutet mir Kirche/Gemeinde vor Ort?“, „Warum engagiere ich mich?“, aber auch: „Wo wünsche ich mir Veränderung in der Kirche?“

Ab dem dritten Fastensonntag bieten die Verantwortlichen der einzelnen Gemeinden dann nach den Gottesdiensten in St. Maria und am darauffolgenden Wochenende in St. Kilian, St. Josef, St. Nikolaus und St. Pankratius die Möglichkeit zum persönlichen Dialog an.

All jenen, denen Kirche vor Ort etwas bedeutet und am Herzen liegt, sind eingeladen, an der Aktion „Auftreten statt austreten“ teilzunehmen und sich mit den zuvor gestellten Fragen auseinanderzusetzen.

