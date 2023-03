Aktionen zur „Nacht der Bibliotheken“

„Grenzen los“ lautet das Motto der „Nacht der Bibliotheken 2023“, an der sich auch die Stadtbibliothek Schwetzingen beteiligt. Zum ersten Mal laden am Freitag, 17. März, Bibliotheken in Baden-Württemberg kleine und große Bürger zu diesem Event ein.

Grenzenlos ist dabei die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. Die Bibliothek bietet ihnen grenzenlose Möglichkeiten: Hier können sie sich informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die „Nacht der Bibliotheken“ findet alle zwei Jahre statt und geht auf eine Initiative des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen zurück. Seit 2019 laden auch Bibliotheken aus Schleswig-Holstein ein, 2023 beteiligen sich erstmals Dänemark, Südtirol und Baden-Württemberg an der dezentralen Großveranstaltung.

In Baden-Württemberg erhält die „Nacht der Bibliotheken“ Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und wird von den Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen an den Regierungspräsidien koordiniert. Die Federführung liegt beim Regierungspräsidium Stuttgart. Nach derzeitigem Planungsstand nehmen bereits über 100 Bibliotheken aus Baden-Württemberg an der „Nacht der Bibliotheken 2023“ teil, auch die Schwetzinger Bibliothek.

Katja Breitenbücher und ihr Team werden an diesem Tag von 10 bis 22 Uhr mit einigen Aktionen aufwarten. Während der Öffnungszeiten ab 13 Uhr findet eine Bibliotheksrallye sowie das Basteln von Lesezeichen für Groß und Klein statt. Ab 16 Uhr können sich Gaming-Fans im Alter von zehn bis 14 Jahren zum Spielen an der Switch vergnügen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter stadtbibliothek@schwetzingen.de oder Telefon 06202/8 72 71.

Ab 20 Uhr lädt Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel zu einem Vortrag anhand von Buchtipps zum Thema Grenzen ein: Die Arten von Grenzen und Menschen, denen es gelungen ist, diese loszulassen. Das Thema „Grenzen los“ wird aus verschiedenen Sichtweisen betrachtet und mit Musik untermalt, Fingerfood und Getränke inklusive. Natürlich können den ganzen Tag auch Medien entliehen werden. zg