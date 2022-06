Aktionismus, der was bringt

E s gibt Menschen, die sprudeln förmlich über vor Tatendrang und neuen Ideen. Andere dagegen leben eher phlegmatisch vor sich hin. Mit zunehmendem Alter und dem Ausscheiden aus dem Berufsleben werden solche Unterschiede noch deutlicher. Die Bandbreite ist groß und reicht von nervösem Aktionismus des Ja-nichts-Versäumens bis zum zunehmenden Rückzug – eine gewisse Vereinsamung eingeschlossen.

Experten raten, sich, wenn möglich, auch mit Dingen zu beschäftigen, bei denen man „unter Menschen“ kommt. Wenn dabei Gleichgesinnte gefunden werden, ist das umso schöner. Stammtische und Genießerrunden bestehen oftmals ein halbes Leben lang. Auch bei Vereinen bis hin Fitnessstudios ist es deshalb für viele nicht nur der Sport, sondern auch die Möglichkeit, locker Kontakte zu knüpfen.

In Schwetzingen haben wir für fast jeden Geschmack eine Vielzahl kultureller und kulinarischer Veranstaltungen. Man muss halt nur teilnehmen. Die Initiatoren bemühen sich sehr, immer wieder Pfiff in ihre Veranstaltungen zu bringen. So wie wir es auch bei einer kleinen Galerie in Meran, Südtirol, gesehen haben: zwei Abende für kunstliebende Singles. Wie wir hörten, wurden das zwei sehr schöne Abende.

In dieser Zeitung berichten wir täglich über die vielfältigen Veranstaltungstermine in unserer Region. Deshalb seien oder bleiben Sie unternehmungslustig.