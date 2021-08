Aktionsstand und Theater sind geplant

Unter normalen Umständen hätte dieses Jahr das interkulturelle Fest im Schlossgarten Schwetzingen stattgefunden, das sich jährlich mit der interkulturellen Woche abwechseln soll. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit bedingt durch die Corona-Pandemie war das jedoch nicht umzusetzen. Deswegen wird es im September zwei Veranstaltungen auf den Kleinen Planken geben, die das diesjährige Motto der interkulturellen Woche „Offen geht“ umsetzen sollen.

Am Samstag, 18. September, gibt es auf den Kleinen Planken ein Aktionsstand zum Thema Menschenrechte. Von 9 bis 13 Uhr können sich Interessierte dort nicht nur mit Infomaterialien rund um den Themenkomplex eindecken, sondern sind auch dazu eingeladen, an Mitmachaktionen teilzunehmen. Mitorganisatorin Margit Rothe meinte dazu im Vorfeld: „Manche Menschenrechte sind einem vielleicht gar nicht bewusst. Wir haben auch bei uns festgestellt, dass wir einige aufzählen können, die einen andere aber vielleicht doch überraschen.“

Am 26. September will am selben Ort das italienische Straßentheater „Teatro Due Mondi“ das Stück „Mauerrisse“ aufführen. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung ins Lutherhaus verlegt. lh