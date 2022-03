Aktionstag im Zeichen der Kirschblüte

Der finale Sonntag im März lockte mit Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen Hunderte Besucher nach Schwetzingen. Zeitweise bildeten sich Schlangen vor dem Eingang zum Schlossgarten, an den Eisdielen und vor den Cafés. Auf einen solchen Traumtag hoffen die Veranstalter des Kirschblüten-Sonntags auch an diesem 3. April. Das Stadtmarketing hat sich mit seinen Partnern einiges einfallen lassen.

Geschäfte werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein und laden ein, etwa neue Frühjahrs- und Sommerkollektionen zu shoppen, frische Lektüre zu erkunden und lässige Sonnenbrillenmodelle zu probieren. Es werden Gutscheine verteilt, mit denen ein kostenloser Kirschblütenzweig abgeholt werden kann – eine Aktion in Zusammenarbeit mit dem Blumen Atelier. In der Innenstadt kann zudem kostenlos geparkt werden. Für Kinder wird auf den Kleinen Planken Programm geboten, es gibt Aktions- und Ausstellungsflächen sowie Spendenaktionen für die Ukraine. Bevor das Konzert im Lutherhaus startet (19 Uhr), wird auch Musik in der Stadt erklingen. kaba

