Die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) stellen den Antrag, in Form eines Bürgerbegehrens für Schwetzingen eine Transparenzsatzung zu verabschieden. „Unser Gemeinderat Haydar Sahin hat alle Fraktionen angeschrieben. Sie haben unisono eine gemeinsame Initiative abgelehnt, eine solche Transparenzsatzung im Gemeinderat zu behandeln oder gar zu verabschieden“, so die ABS in einer Pressemitteilung.

...