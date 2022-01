Sie setzen sich mit ihren Aktionen gegen die Lebensmittelverschwendung ein – eine Gruppe namens „Letzte Generation“ hat sich am Samstagmittag vor einem Supermarkt im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim getroffen, um dort weggeworfene Lebensmittel aus einem Container an Passanten zu verteilen. Hintergrund der Aktion ist, dass laut Gruppe rund 10 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland

...