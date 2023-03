Aktivnachmittag für die ganze Familie

Eierlauf, Hindernissparcours und Gruppenspiele für die Kinder sowie HIIT-Training, Pilates und Yoga für Erwachsene: Das bietet „SportImPuls“ an diesem Sonntag, 19. März, auf dem Sportplatz des TV Schwetzingens (Hockenheimer Landstraße 3). Außerdem gibt es eine Eiersuchaktion – zur Einstimmung auf das Osterfest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den versteckten Eier können die Kinder in einer sportlichen Suchaktion rund um das Gelände ab 11.30 Uhr Ausschau halten.

Das Angebot richtet sich nicht nur an bereits bestehende Kunden von „SportImPuls“, sondern an jeden. „Alle zwei bis drei Monate finden Veranstaltungen dieser Art statt. Wer Zeit und Lust hat kann gerne vorbeikommen. Wir haben für jeden etwas dabei“, lädt der Veranstalter ein. Ein Blick auf das Angebot bestätigt dies. Es reicht von „Mamisport“ über „Forestfitness“ und „High-Intensive-Intervall-Training“ (HIIT) bis hin zu Kindersportkursen. Auch für die Kleinsten gibt es verschiedene Stationen, Hindernissläufe und auch einen Eierlauf. Neben den diesen Angeboten wird es für Erwachsene ein Glücksrad mit verschiedenen Gewinnen geben und für Kinder die Möglichkeit, Ostereier selbst zu bemalen. Trotzdem stehe bei dem Ganzen der sportliche Aspekt im Vordergrund, so der Veranstalter.

Mehr zum Thema Evangelische Kirche Kreatives Angebot beim Kinderbibelnachmittag in Oftersheim Mehr erfahren

Das Event dauert bis 16 Uhr an. Alle Angebote sind kostenlos und finden im Freien statt, die Kleidung sollte also dem Wetter angepasst sein. hg