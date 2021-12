Mannheim. Laut Organisatoren vor Ort gibt es aktuell noch viele verfügbare Impfdosen bei der Impfaktion im Volkshaus Neckarau. Dort wird in der Mehrtweckhalle in der Rheingoldstaße 47-49 mit dem Vakzinen von Moderna und Biontech geimpft. Eine Impfung ist am heutigen Donnerstag noch bis 18 Uhr und ohne Termin möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1