Schwetzingen/Region. Die 7-Tage-Inzidenz hat im Rhein-Neckar-Kreis am Sonntag mit einem Wert von 56 die 50-Marke deutlich überschritten. Am Vortag lag sie noch bei 48,9. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung gibt es Stand 14. März 95 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Stadt Hockenheim hat mit 27 Fällen den Höchstwert, darauf folgen Schwetzingen (19) und Eppelheim (10).

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 15.843 Fälle. 73 Menschen haben sich neu infiziert - aktuell sind nun 469 aktive Fälle bekannt. Das sind 58 mehr als am Tag zuvor. 15.011 Personen sind wieder genesen und 363 verstorben.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 50, gelten neue Regelungen. Bis dahin sind die Lockerungen, die in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg aufgeführt sind, in Kraft.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes gibt's hier.