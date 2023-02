„Alive Vocals“ gestaltet Konzert

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Samstag, 11. März, um 19 Uhr wieder der Liederabend „Frühlingsstimmen“ des Schwetzinger gemischten Chores „Alive Vocals“ im Lutherhaus in Schwetzingen statt. Gemeinsam mit weiteren Chören aus der Region soll der Frühling und mit ihm auch die gute Laune herbeigesungen und die dunkle Jahreszeit verabschiedet werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins.

Alle anwesenden Chöre bereiten mit ihrer Liedauswahl dem musikinteressierten Publikum einen kurzweiligen unterhaltsamen Konzertabend. Lieder aus Pop, Filmmusik und Musical bilden nicht nur das Repertoire der „Alive Vocals“. Neben dem Gastgeberchor werden noch weitere Chöre aus der Region Kostproben ihres Repertoires zum Besten geben. Ihre Teilnahme zugesagt haben der gemischte Chor der Musikschule Bensheim „Wings of Joy“, der Schwetzinger Männerchor Liederkranz und der AGV Eppelheim. Mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen steuern alle Chöre ihren Teil zu dem abwechslungsreichen Konzertabend bei.

Einlass wird am Samstag, 11. März, um 18 Uhr sein. Der Konzertbeginn ist um 19 Uhr geplant. Zu Beginn, in der Pause und auch zum Ausklang des Konzerts wird mit kleinen Snacks und Getränken für das Wohl der Gäste gesorgt.

Ab sofort sind die Karten zu haben. Neben den bekannten Vorverkaufsstellen in Schwetzingen Buchhandlung Kieser, Carl-Theodor-Straße 6 und die Bücherinsel, Heidelberger Straße 2 halten auch die Chorsänger Karten für 10 Euro bei freier Platzwahl bereit. Kulturpassinhaber haben ebenfalls die Möglichkeit, Karten zu erhalten. Wer online bestellen möchte, kann sich per E-Mail an info@alive-vocals.de melden.

Wer sich erst kurzfristig entscheiden mag, kann sich seine Tickets an der Abendkasse zu 12 Euro sichern. Nähere Infos erteilt die Vorsitzende der „Alive Vocals“, Andrea Wilhelm, unter der Telefonnummer 06202/1 01 98, E-Mail: info@alive-vocals.de.

Info: Weitere Infos unter www.alive-vocals.de und auf Facebook unter @AliveVocalsSchwetzingen