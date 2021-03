Schwetzingen. Aufgrund der Coronalage schließt die Stadt Schwetzingen ihre "Alla hopp"-Anlage und den Außenbereich des Jugendzentrums "Go in". Das teilt die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Sie begründet das mit den gestiegenen Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen.

Die Anlagen werden vorerst bis 11. April geschlossen bleiben, heißt es weiter.