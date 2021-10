Alle Ämter sind wieder besetzt

Die Jahreshauptversammlung war auch im Vorjahr beim Musikverein-Stadtkapelle wegen der Pandemie ausgefallen.. Umso größer war die Freude innerhalb des Vorstands, die Mitglieder wieder in Präsenz im „Blauen Loch“ begrüßen zu dürfen. Neben den Berichten und Vorstandswahlen stand zudem eine Änderung der Satzung an.

Der Vorsitzende Simon Abraham gab einen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins und die Arbeit des Vorstandes. Im Jahr 2019, als es noch keine Einschränkungen gegeben hatte, habe der Verein noch zahlreiche Auftritte absolviert und sein Musikfest ausgerichtet. Sogar die Vorbereitungen auf das Frühjahrskonzert 2020 seien auf Hochtouren gelaufen, ehe es aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. Ebenso seien Auftritte wegen der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen.

Trotz aller Schwierigkeiten habe der Vorstand andere Wege gefunden, das Vereinsleben lebendig zu halten. So seien kurzerhand Online-Angebote für die Mitglieder geschaffen worden, etwa Seminare zur Schulung des Gehörs sowie eine Gesprächsreihe. Sogar ein gemeinsames Online-Kochen und Spieleabende seien veranstaltet worden. Musikalische Proben waren aus technischen Gründen online nicht möglich.

Im Freien geprobt

Ein großer Dank des Vorsitzenden ging an die Brüder Johannes und Markus Schwald, die den überdachten Außenbereich ihrer Firma für Proben zur Verfügung gestellt hatten, sobald dies nach der Corona-Verordnung zulässig war. Der Vorsitzende appellierte aber auch an die Mitglieder, sich mehr aktiv für den Verein zu engagieren: „Der Verein steht vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dies geht nur gemeinsam.“ Die Jugendarbeit hatte, da das Amt vakant war, die zweite Vorsitzende Sonja Hecker wahrgenommen. In ihren Ausführungen wies sie auf die Auswirkungen der Pandemie auf den Bereich Jugend und Ausbildung hin. Während es 2019 noch zahlreiche Aktivitäten des Nachwuchsensembles CBC (Crazy Bläser Company) geggeben habe, sei 2020 der Ausbildungsbetrieb nur noch eingeschränkt und Events überhaupt nicht mehr erlaubt gewesen.

Keine Einbußen

Der Bericht des Kassenwartes fiel dagegen unerwartet positiv aus. Während 2019 die Einnahmen aus Auftritten generiert worden seien, blieben diese 2020 aus. Trotzdem habe der Verein keine Einbußen erleiden müssen, was neben Zuschüssen der Stadt und des Blasmusikverbands insbesondere der Spendenbereitschaft seiner treuen Mitglieder zu verdanken gewesen sei. Der sichtlich gerührte Kassenwart Markus Schwald konnte nicht umhin, sich bei den Mitgliedern für ihre außerordentliche Unterstützung zu bedanken.

Im Anschluss wurde die vom Vorstand vorgeschlagene Satzungsänderung besprochen und einstimmig beschlossen. Ein Novum ist unter anderem die Möglichkeit für juristische Personen, Mitglied im Verein zu werden. Ferner wurde die Satzung an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst. sh/zg