Alle Hindernisse überwunden

„I’m unstoppable / I’m a Porsche with no brakes / I’m invincible“ („Ich bin nicht zu stoppen, ich bin ein Porsche ohne Bremsen, ich bin unbesiegbar“) – so tönte es, als die Absolventinnen und Absolventen von Berufskolleg und Berufsfachschule zur feierlichen Zeugnisausgabe in die Aula der Carl-Theodor-Schule einzogen. Dass der bekannte Song von Sia mit Bedacht gewählt war, machte die Schulleiterin Heide-Rose Gönner in ihrer Rede klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den zwei Jahren, die die 42 Schüler des Berufskollegs sowie die 13 der Berufsfachschule an der Schule verbracht haben, sei einiges anders gewesen als üblich: Doch weder Abstands- und Maskenpflicht oder Schnelltests noch Distanzunterricht oder Motivationsprobleme im Lockdown habe diesen Jahrgang ausbremsen und von seinem Ziel, der Fachhochschulreife beziehungsweise dem mittleren Bildungsabschluss, abbringen können.

Dass dennoch nicht alles reibungslos abgelaufen sei, wussten Abteilungsleiter Ulla-Britta Rücker (BK) und Rainer Prisslinger (BFW) zu berichten. Mit viel Witz gaben sie Anekdoten aus dem Schulalltag, von fadenscheinigen Erklärungen für Fehlzeiten und Verspätungen, von fast schon zu ehrlichen Antworten in Konfliktsituationen, vergessenen Materialien und angeblichen Internetproblemen im Distanzunterricht zum Besten.

Nach einem Musikstück, das von BK-Absolventin Miriam Gugau und ihrer Gesangslehrerin Elena Spitzer vorgetragen wurde, erhielten die Schüler ihr Abschlusszeugnis aus den Händen der Klassenlehrer. Lena Hopp durfte sich zudem über einen Preis für sehr gute Leistungen, Angelika Becker über den David-Zimmermann-Preis für sehr gute Leistungen im Fach Informatik und Laura Quarta über den Preis als Jahrgangsbeste in der Berufsfachschule freuen.

Nicht die Note allein zählt

Von einer Note allein dürfe man sich aber nicht leiten lassen, gab Absolvent Hussein Salameh in seiner Rede zu bedenken. Aus verschiedenen Gründen habe nicht jeder immer alles geben können, was in ihm und ihr stecke, sodass eine Note nur bedingt Rückschlüsse auf das Potenzial eines Menschen zulasse. Dennoch könne man stolz sein, den Weg wider alle Hindernisse zu Ende gegangen zu sein, stellten auch Bleron Salihu und Evelyn Eichhorn heraus, die die eigene Schulzeit mit Humor und Selbstkritik reflektierten.

Man habe nun ein Kapitel in der eigenen Lebensgeschichte abgeschlossen und sei bereit, die weitere Zukunft zu gestalten, waren sich nicht nur die drei Abschlussredner des Berufskollegs einig. Auch die versammelten Eltern sowie die Lehrer zeigten sich von der Weitsicht der Schüler beeindruckt und stimmten in den anschließenden Gesprächen bei einem Glas Sekt, das die Juniorenfirma der Schule organisiert hatte, häufig in diesen Grundtenor mit ein. cm/zg