Alles Booster oder was?

Manche werden es weiterhin nur schwer kapieren wollen, selbst wenn sie auf einer Intensiv-station liegen: Eine sehr hohe Impfquote könnte vieles leichter machen und oft sinnentleerte Radikaldiskussionen wären überflüssig. Das Zauberwort für die Verbesserung der Infektionslage heißt „boostern“. Den Begriff kannten vorher zwar die wenigsten und wenn, dann in einem anderen Zusammenhang: Vor allem Musikfans mit einer Vorliebe für große Lautstärken, wie auch die Fahrer aufgemotzter Poser-Autos mit Soundanlagen, die die Töne von Musik- und Auspuffanlagen elektrisch verstärken – also „boostern“.

Bei Passanten und Anwohnern stößt das auf empörte Ablehnung und die Polizei veranlassen sie zu gezielten Kontrollen. Manch fahrbarer Untersatz wird gar aus dem Verkehr gezogen. Richtig Karriere macht der Begriff derzeit auf einem Gebiet, das uns alle angeht. Als „Booster“ ist die zur Impfschutzverstärkung notwendige dritte Impfung plötzlich in aller Munde. Fast jeder weiß inzwischen, was man meint, wenn vom „boostern“ die Rede ist. Vielleicht trägt der eingängige Begriff dazu bei, noch ein paar Impfzauderer mehr zu erreichen.

Als nämlich immer häufiger von Booster-Terminen gesprochen wurde, kamen auch etliche zu Erst- oder Zweitimpfungen. Anders als der Ausdruck „vulnerabel“ für besonders anfällige Gruppen, könnte „boostern“ in die vom Institut für deutsche Sprache (IDS) dokumentierte Allgemeinsprache eingehen. Übrigens zeigt mir der Blick auf die Impf-Doku im Smartphone künftig auch an, wo ich am 8. Dezember 2021 war, als Angela Merkel das Kanzleramt an Olaf Scholz übergab: Zum Booster-Termin in der Praxis meiner Internistin.