Menschen aus der ganzen Welt feiern am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. In den zurückliegenden 130 Jahren wurde er konfessions- und länderübergreifend zu einer der größten Basisbewegungen christlicher Frauen, die sich dafür engagieren, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.

Jedes Jahr steht ein anderes Gastland im Zentrum, wo Frauen einen Gottesdienst für alle anderen mit Liedern, Gebeten und Geschichten vorbereiten. Bisher stellten für die Weltgebetstage Frauen aus Paraguay, Kamerun, Kuba, Philippinen oder Simbabwe Material bereit. Diesmal ist ein ganz besonderes Jahr, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, wo keine Präsenzgottesdienste gefeiert werden können, sondern weil Frauen aus einem weniger bekannten Land, dem Inselstaat Vanuatu, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Vanuatu ist ein Inselparadies im Südpazifik und liegt 15 000 Kilometer von Deutschland entfernt. Wie kein anderes Land ist es von den Folgen des Klimawandels betroffen, obwohl es keine Industrienation ist. Ein großes Problem stellt der steigende Meeresspiegel dar, aber auch die aktiven Vulkane sowie die Erdbeben, die regelmäßig die Insel erschüttern. In diesem Sinne ist das Motto des Weltgebetstags, „Worauf bauen wir?“, das die Frauen aus Vanuatu ausgewählt haben, sehr aufschlussreich.

Kein Präsenzgottesdienst

Der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 weist eben darauf, dass nur ein Haus, das auf festem Grund stehe, den Stürmen standhalten könne. Die Frage „Was trägt in unserem Leben, wenn alles brüchig wird?“ ist auch in Zeiten der Pandemie hochaktuell.

Neben der Erarbeitung des Konzepts und der Gottesdiensttexte haben die Frauen auch das Titelbild zum Weltgebetstag gestaltet, das nach dem Zyklon „Pam“ benannt ist, der im März 2015 gewütet hat. Das Bild zeigt eine Mutter, die sich schützend über ihr Kind beugt. Im Hintergrund sind hohe, brechende Wellen zu sehen und eine Palme, die sich im Sturm biegt. Auf den ersten Blick wirkt das Bild durch die leuchtenden bunten Farben fröhlich. Beim genaueren Hinsehen aber merkt man die lauernde Bedrohung, gleichzeitig strahlt es Geborgenheit aus, die nur die Gemeinschaft mit anderen Menschen gewährleistet ist.

Trotz der Pandemie findet der Weltgebetstag auch in Schwetzingen vor Ort statt, wenn auch in veränderter Form. Vorbereitet wird er von einem ökumenischen Team von Frauen: von Gemeindediakonin Margit Rothe, die die gesamten Aktivitäten des WGT-Teams koordiniert, von Beate Günther, die zuständig ist für Basteleien und Deko der Kirche, von Hanna Schwichtenberg, die gemeinsam mit Dr. Waltraud Mebes Materialien für die Öffentlichkeits- und Presseinformationen erstellte. Die katholische Kirche vertritt Susanne Muth, sie betreut auch den Infostand in der St.-Pankratius-Kirche, und Julia Wirth die evangelische Gemeinde am Schlossplatz. Ute Roes kümmert sich um das Backen der Palmplätzchen und stimmt den Kontakt zum Helferteam ab. Etwa 20 Frauen sind an der Organisation des Weltgebetstags beteiligt.

Einstimmung ab Mittwoch

„Mich bewegt es immer wieder, wenn am ersten Freitag im März der gleiche Weltgebetstag-Gottesdienst von Christen aller Konfessionen rund um den Globus gefeiert wird, jedes Jahr auch in Schwetzingen. Denn es geht um gerechtes, friedliches und würdevolles Leben aller Frauen und Mädchen dieser Welt, das wir gerne unterstützen“, gesteht Kirchengemeinderätin Hanna Schwichtenberg gegenüber der Redaktion. Und Ute Roes vom Organisationsteam meint dazu: „Wir sind über die Jahre als Team zusammengewachsen und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die ökumenische Zusammenarbeit. Wir wollen über die Situation der Frauen und Mädchen in dem jeweiligen Land – in diesem Jahr Vanuatu – informieren. Dieses Mal nicht in einem Gemeindehaus mit anschließendem Essen und Beisammensein, sondern in einem anderen Format in der Stadtkirche, aber ebenfalls mit interessanten Informationen und geistlichen Impulsen. Auch sonst sind viele neue Ideen entstanden, alle im Team tragen dazu bei. Vielleicht übernehmen wir ja auch das eine oder andere für das nächste Jahr.“

Angesichts der aktuellen Infektionsgefahr wird auf einen Präsenzgottesdienst verzichtet. Trotzdem werden die evangelische und katholische Kirche schon ab Mittwoch auf den Weltgebetstag einstimmen. Angelehnt an die „Desaster-Food-Pakete“ mit Notfall-Rationen im Katastrophenfall haben die Frauen Tüten gepackt, in denen der „Weltgebetstag to go“ steckt. Sie werden etwa an Senioren und junge Familien ausgetragen. Am Mittwoch, Freitag und Samstag können sich Schwetzinger in der evangelischen Kirche die Tüten abholen, eine kleine Überraschung zum Mitnehmen steht ebenfalls bereit. Weiter gibt es Impulse zum Meditieren, zum Beten und zum Nachdenken über die Verantwortung des Einzelnen für das Ökosystem unserer Welt. Eine Präsentation zur Situation Vanuatus, Musik und Informationen ergänzen das Angebot. Frauen aus dem Vorbereitungsteam stehen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Auch in der St.-Pankratius-Kirche gibt es eine Infowand und „WGT to go“.