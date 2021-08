Alles ganz einfach

Brancheneintrag Baden-Württemberg steht groß über dem Schreiben, das per E-Mail derzeit wieder in Tausenden Postfächern von Selbstständigen und Firmenchefs landet. Nur schnell die Daten des Eintrags überprüfen, unterschreiben und per Telefax zurückschicken. Schon ist alles erledigt – und die Firmenkasse um 890 Euro leichter. Denn das kostet so ein Eintrag in ein Branchenbuch, das irgendwo im weltweiten Online-Nirwana steht und der Firma wahrscheinlich keinerlei Nutzen bringt.

Nur einer profitiert, der Inhaber der Firma in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Und damit das auch so bleibt, gilt der Vertrag gleich für eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und die verlängert sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wird. Immerhin gibt es am Ende den Hinweis, dass es sich um kein behördliches Register handelt und man binnen 14 Tagen widerrufen kann. Nutzen Sie also die Chance, falls Sie es weggeschickt haben.

Übrigens kommen solche Angebote nicht immer aus dem Ausland. Auch in Berlin sitzt so ein dubioser Anbieter, der sich auf einer Briefvorlage mit Bundesadler und dem Briefkopf Amtsgericht Handelsregistereinträge vergolden lassen will. Der Überweisungsträger liegt praktischerweise gleich bei. Das wirkliche Amtsgericht legt seinen Eintragungen inzwischen vorsichtshalber einen Warnhinweis bei, dass man nicht auf solche Anbieter reinfallen und ausschließlich an die Landesoberkasse Baden-Württemberg bezahlen soll.