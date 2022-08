Alles rot?

Die Farbe Rot hat in unserer Wahrnehmung stets eine besondere Bedeutung. Sie ist nicht nur eine der Spektralfarben, sondern steht als Symbol für das ganze Leben und seine vielen Facetten. Von romantischen roten Rosen, den zu küssenden roten Lippen bis zur „Lady in Red“ auf dem glamourbehafteten roten Teppich. Manche werden rot vor Zorn, wenn man sie vom roten Teppich verbannen will.

Im Gegensatz zu diesen gesellschaftlichen Eitelkeiten steht das Rote Kreuz für mitmenschliche Hilfe. Ebenso wie die vielen Blutspender, die immer wieder von ihrem roten Lebenssaft abgeben. Rot ist aber auch eine zentrale Warn- und Signalfarbe. Nicht nur die „Roten Listen“ weisen auf Gefährdungen hin. Rote Ampeln sind ein Stoppsignal, sie sollen Unfälle verhindern. Wenngleich sie bei vermeintlichem Dauerrot für manche das sprichwörtliche rote Tuch bedeuten.

Weltberühmt und manchmal furchterregend ist der Rote Platz in Moskau. Zwar bedeutete dort „rot“ ursprünglich „schön“, doch war der Platz im Laufe der Jahrhunderte auch Schauplatz gigantischer Aufmärsche. Von der Oktoberrevolution bis zu den Siegesparaden mit Panzern, Raketen und Tausenden Soldaten im Stechschritt. Da war es eine Episode, dass Mathias Rust mit seiner Cessna 1987 den Platz überflog und in der Nähe landete – ein Jahr Gefängnis inklusive.

Rote Plätze gibt es seit einiger Zeit auch bei uns – aus den Fahrradspuren mündende „Aufstellflächen“. Die sollen es laut ADAC den Radfahrern ermöglichen, sich an einer roten Ampel vor den wartenden Kfz aufzustellen. Das schützt vor Abgasen und erhöht wegen der besseren Sicht die Sicherheit beim Abbiegen. Die meisten Autofahrer haben sich an diese Regelung gewöhnt. Jetzt kann man immer mal einzelne Radler sehen, die dennoch zwischen Pkw, Kleintransportern und Lkw anhalten. Damit Regeln funktionieren, sollten sich alle dran halten. Sonst müsste noch die „Rote Karte“ gezeigt werden.