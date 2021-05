Alphornbläser bringen Schwetzingern des GRN-Seniorenzentrums Freude

Schwetzingen. Gut 20 Bewohner des GRN-Seniorenzentrums Schwetzingen – allesamt geimpft – stehen bei frühlingshaftem Sonnenschein vor dem Gebäude in der Bodelschwinghstraße, einige zücken ein Taschentuch und tupfen sich heimlich Freudentränen von den Augen.

AdUnit urban-intext1

Ein spontanes Konzert von Joachim Bänsch, langjähriger Solohornist im SWR-Sinfonie-Orchester, seiner Frau Julia Ströbel-Bänsch, freie Oboistin, und Musiklehrerin Barbara Lihrian lockte die Senioren ins Freie.

Weitere verfolgen das Geschehen hinter der Fensterfront aus den Speisesälen. „Ich finde es wunderschön“, schwärmt Andrea Pflug, Leiterin der Beschäftigungstherapie im GRN-Seniorenzentrum Schwetzingen, und spricht damit auch für die begeisterten Bewohner, die schon Tage auf dieses Event hingefiebert hätten. „Viele sehen das zum ersten Mal“, sagt sie. In Corona-Zeiten gibt es solche Ereignisse zu selten, findet sowohl Andrea Pflug als auch das Konzertteam.

„Auch uns tut es sehr gut“

Vor gut einem Jahr haben die drei noch regelmäßig große Konzerte gegeben, unter anderem im Schloßpark Schwetzingen. „Auch uns tut es sehr gut, dass wir dankbare Zuschauer haben“, sagt Julia Ströbel-Bänsch. Ehemann Joachim Bänsch ergänzt: „Wir spielen sonst in einem 170 Mann großen Orchester. Ein bisschen Beifall tut gut! Das ist für uns Musiker wie Nahrung.“

AdUnit urban-intext2

Und so haben beide Seiten etwas gewonnen. Die Alphörner seien das ideale Musikinstrument für draußen, meint Joachim Bänsch. Diese sind übrigens 3,70 Meter lang und machen nicht nur optisch etwas her. „Die Instrumente können sowohl bei minus zehn Grad als auch bei plus 30 Grad gespielt werden und klingen immer gut.“

Ergänzt werden die musikalischen Einheiten von Redebeiträgen und vorgetragenen Gedichten der Musiker. Joachim Bänsch erntet lauten Applaus und Zustimmung als er sagt: „Wie schön kann doch das Leben sein, mit Alphornklang und Sonnenschein.“ zg

AdUnit urban-intext3