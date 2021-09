Am 11. September 2001 arbeitete ich beim Hessischen Rundfunk als Nachrichtensprecher. An diesem Tag hatte ich Spätdienst von 18 bis 24 Uhr. Ich sah zu Hause im Fernsehen diese schrecklichen Bilder. Noch ehe ich reagieren konnte, rief meine Redaktion an, ob ich früher kommen könne. Ich machte mich sofort auf den Weg nach Frankfurt. Dort herrschte schon ein emsiges Treiben. Keiner konnte so

...