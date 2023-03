Als sänge Adele im Rokokotheater

Adele im Schwetzinger Rokokotheater – was erst mal wie ein Fiebertraum klingt, hat die Show „Hello – A tribute to Adele“ diese Woche zumindest annähernd wahr gemacht. Die Mannheimer Sängerin Susanne Czech schlüpfte für zweieinhalb Stunden in die Rolle der britischen Ausnahmesängerin und veranlasste das Publikum zu euphorischen Reaktionen.

Fast nur durch Mundpropaganda – die Zeitung war zunächst nicht informiert worden – war das Konzert ausverkauft und das trotz des Veranstaltungstermins unter der Woche. Czech, die Adele schon seit mehrere Jahren auch in der der Show „The Queens of Soul“ verkörpert, brachte die besondere Atmosphäre von Stücken wie „Rolling in the deep“ oder „Set fire to the rain“ nicht alleine nach Schwetzingen. Ebenfalls unabdingbar für das Programm waren die Tänzerinnen und Tänzer, die herausragende Band und die tollen Background-Sängerinnen. / zg