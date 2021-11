Alte Musik für junge Zuhörer

„Von Rittern und Windmühlen“ lautet der Titel eines Konzerts für Familien, das am Samstag, 13. November, um 11 und 15 Uhr im Mozartsaal des Schlosses Schwetzingen angeboten wird.

„Hierbei trifft alte Musik auf junges Publikum“, umschreiben die Veranstalter vom Theater und Orchester Heidelberg dieses barocke Abenteuer für Kinder, das vom Ensemble Marsyas Baroque und Bariton Lars Conrad gestaltet wird und innerhalb des Barockfestes „Winter in Schwetzingen“ stattfindet. Es ist geeignet für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren.

Die jungen Musikerinnen Paula Pinn, María Carrasco Gil, Konstanze Waidosch und Sara Johnson Huidobro des preisgekrönten Ensembles Marsyas Baroque nehmen gemeinsam mit Bariton Lars Conrad ihr Publikum mit auf einen ritterlichen Abenteuertrip. Mit Blockflöte, Barockvioline, Barockcello, Viola da Gamba und Cembalo werden Auszüge aus Georg Friedrich Telemanns Serenata „Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho (auch Don Quichotte, der Löwenritter)“ sowie aus seiner Instrumentalkomposition „Burlesque de Quixotte“ zu hören sein. Don Quichotte-Autor Miguel de Cervantes und Komponist Georg Philipp Telemann kommen in dem interaktiven Konzert als Zeitreisende spielerisch ganz persönlich zu Wort und klären zusammen mit dem jungen Publikum, wie Windmühlen klingen, wie Instrumente seufzen oder wie Quichotte mit seinem Knappen Sancho Panza feiert. Das Familienkonzert wird gefördert vom BAKJK-Programm des Deutschen Musikrats.

Detaillierte Informationen zum gesamten Programm des „Winters in Schwetzingen“ sowie Karten: unter www.theaterheidelberg.de/festival/winter-in-schwetzingen/ oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10 in Heidelberg, Telefon 06221/5 82 00 00 beziehungsweise E-Mail tickets@theater.heidelberg.de. zg

