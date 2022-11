„Alter Messplatz“ in Schwetzingen gesperrt

Schwetzingen. Der Parkplatz „Alter Messplatz“ in der Wildemannstraße ist an diesem Montag, 7. November, nicht zugänglich und steht daher an diesem Tag für Parkzwecke nicht zur Verfügung. Grund ist der Bau der Asphaltdecke im Bereich seiner Ein- und Ausfahrt. Der Parkplatz wird am Dienstag, 8. November, um 6.30 Uhr wieder freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1