Altes Mosbach kommt gut an

Die Freude, dass – bedingt durch die Pandemie und ihre Einschränkungen – nach so langer Zeit wieder ein Tagesausflug von den Aktiven Frauen Hirschacker organisiert wurde, zeigte sich an den zahlreichen Anmeldungen der Teilnehmerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Busfahrt führte durch das wunderschöne Neckartal nach Mosbach. Hier war die erste Station im Mosbacher Brauhaus zum Mittagessen.

Gut gestärkt ging es danach zu einem Stadtbummel durch die Altstadt am Neckar. Beeindruckend sind hier die herrlichen, gepflegten Fachwerkhäuser, die zum Teil Hunderte von Jahren alt sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktiven Frauen Hirschacker. In der Fußgängerzone nutzten viele Damen die Gelegenheit zum Einkauf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Abschluss des schönen Ausfluges bildete der Besuch des Cafés Branschbach in Aglasterhausen. Gut gelaunt und mit schönen Eindrücken wurde die Heimfahrt angetreten. gb