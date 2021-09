Schwetzingen. Auch 2021 wird in Schwetzingen eine Altkleidersammlung für Bethel durchgeführt. Diese findet allerdings erst im November statt. Vom 8. bis zum 13. November können immer vormittags am Gustav-Adolf-Haus im Hirschacker und am Melanchthon-Haus in der Kurfürstenstraße gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Bettwäsche abgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1