Am Grill entzündet sich Streit

„Vorhang auf!“ für das neuste Stück des Schwetzinger Theaters am Puls. In der Premiere am Samstag, 1. April, wird die Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das von Joerg Steve Mohr inszenierte Stück wird vom Theater in der Ankündigung als „eine schnelle, hochpointierte und sehr aktuelle Komödie“ betitelt. Das Stück handelt von einer Mitgliederversammlung eines Tennisclubs, in der über die Anschaffung eines neuen Grills abgestimmt werden soll.

Schnell beginnt eine heftige Diskussion, ob auch ein Extragrill für das muslimische Clubmitglied angeschafft werden sollte, da gläubige Muslime ihr Grillgut ja schließlich nicht auf dem gleichen Rost legen und grillen, auf dem sich zuvor womöglich Schweinefleisch befunden hat.

Mehr zum Thema Fred Fuchs Theater, Theater Mehr erfahren

Die Inszenierung beschäftigt sich mit dem daraufhin entbrennenden Konflikt in der Mitgliederversammlung des Vereins, der immer tiefer und tiefer in die Beziehung zwischen den einzelnen Mitgliedern vordringt.

Grenzen sind fließend

Das Team des Theaters am Puls schreibt in seinem Programm: „Ebenso respektlos wie komisch stoßen Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, ,Gutmenschen’ und Hardliner frontal aufeinander. Und allen wird klar: Es geht um mehr als einen Grill. Es geht darum, wie wir zusammenleben. Zumal die Grenzen zwischen ,rechts und links’, ,tolerant und intolerant’, ,religiös und ungläubig’ viel fließender sind, als man denkt.“

Die Schauspieler des Theaters am Puls – Denis Bode, Michael Hecht, Christoph Kaiser, Nora Kühnlein und Hauke Weber-Liel – schlüpfen bei dieser Inszenierung engagiert in die Rollen der Mitglieder des Tennisclubs.

Das Theater am Puls befindet sich auf der Rückseite des Bassermannhauses/Karl-Wörn-Haus in der Marstallstraße 51. Für die Vorstellungen am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 27. Mai, sind noch Restkarten bei den Vorverkaufsstellen und online zu erwerben.

Das Stück wird jeweils von einer Pause unterbrochen, während der Getränke und kleine Snacks im Foyer des Theaters erworben werden können.