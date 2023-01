Am Steuer in Richtung Obrigheim eingeschlafen und Unfall verursacht

Bockenheim/Obrigheim. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist der Fahrer zwischen Obrigheim und Bockenheim am Steuer eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 21-Jähriger die K27, als dieser aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Straße abkam und mit seinem Pkw Ford im Straßengraben landete.

Neben dem Pkw Ford wurde noch ein Leitpfosten am Fahrbahnrand beschädigt. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Dieser gab im Rahmen seiner Befragung an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde zunächst eingezogen.