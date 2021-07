Schwetzingen. Autofahrer aufgepasst: In der Kronenstraße in Schwetzingen wird geblitzt. Das Ordnungsamt hat die Radarkontrolle in Höhe der Stadtbibliothek aufgebaut. Erlaubt sind hier 30 Kilometer pro Stunde. Verkehrsteilnehmer, die aus der Stadtmitte kommen, sollten sich also an die Begrenzung halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1