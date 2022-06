An diesem Freitag kostenlose Leihräder nutzen

Am Europäischen Tag des Fahrrads – an diesem Freitag, 3. Juni – kann das Fahrradvermietsystem VRNnextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kostenfrei genutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine einmalige Registrierung, hießt es in einer Pressemitteilung.

Das Dankeschön kann überall im ganzen VRNnextbike System genutzt werden – auch in unserer Region, etwa in Schwetzingen. In 21 Kommunen stehen über 2200 Räder an 350 Stationen – auch zwölf E-Lastenfahrräder in Mannheim – zur Verfügung. Jede Fahrt ist bis 60 Minuten kostenfrei. Ab der 61. Minute greift der Basistarif.

Eine Registrierung kann in wenigen Schritten einfach über die nexbike-App oder über www.vrnnextbike.de vorgenommen werden. Mit einem Account können bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Darüber hinaus können die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei reserviert werden.

