An Heiligabend in Schwetzingen: Eine Pfarrerin „on fire“

Die Sonne kämpft sich an diesem milden Vormittag des 24. Dezember durch die Wolken. Es ist kurz nach halb elf. Vor dem GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen trudeln Frauen und Männer des Posaunenchors Oftersheim/Schwetzingen ein. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer begrüßt, wünscht frohe Weihnachten. Auch Franziska Beetschen ist darunter. Sie verstärkt das Blechbläserensemble an der Trompete. Eine Leidenschaft seit Kindertagen: „Ich habe immer gemeinsam mit meinem Vater und meinem Bruder musiziert.“ An diesem Vormittag spielt sie mit den Musikern Weihnachtslieder wie „Ich steh an deiner Krippe hier“, „Stern über Bethlehem“ und das schwungvolle „Let it snow“ vor den Fenstern jener, die die Feiertage nicht zu Hause verbringen können oder allein sind. Eine schöne Tradition, die ankommt, was vereinzelter Applaus zeigt. Sogar Wunschlieder werden eingebaut.

Vor Franziska Beetschen liegt ein langer Tag, hält sie doch zum ersten Mal Christvesper (17 Uhr) und Christmette (23 Uhr). Der 35-Jährigen ist es wichtig, dennoch mit dem Posaunenchor aufzutreten, der noch mal in der Christmette zu hören ist – dann aber ohne die Seelsorgerin. Predigen und spielen wäre dann doch etwas zu viel auf einmal.

Heiligabend in Schwetzingen: Glauben mit Analogien verbinden

Franziska Beetschen ist seit drei Jahren in Schwetzingen und lebt mit ihrer Frau im Hirschacker. Die promovierte Theologin kam in der Pandemie. Und – das darf an dieser Stelle gesagt sein – sie ist gemeinsam mit dem Team der evangelischen Gemeinde um Pfarrer Steffen Groß und Diakonin Margit Rothe eine absolute Bereicherung für die Stadt. Zusammen stehen sie für eine zukunftsorientierte Kirche, schaffen den Spagat zwischen Tradition und notwendigem Pfiff für ein zeitgemäßes Image. Das wird auch an diesem Weihnachten mit den kirchlichen Angeboten deutlich.

Pfarrerin Franziska Beetschen (M.) spielt mit dem Posaunenchor Oftersheim/Schwetzingen vor dem GRN-Seniorenzentrum. © Bauroth

Pfarrerin Beetschen steht das erste Mal vor so vielen Menschen (jeweils über 400) in der Stadtkirche. Bislang erreichte sie lediglich über Onlineangebote wie „for your soul“ oder Social Media eine so hohe beziehungsweise noch höhere Zuschauerzahl. Beides betreut die Twitter-Begeisterte in der Kirchengemeinde und als eines der Aushängeschilder für „himmlische Berufe“ in der badischen Landeskirche. Eine Chance, wie sie sagt, um junges und neues Publikum zu erreichen. „Das braucht die Kirche.“ Genauso sieht sie es auch an Weihnachten, wenn sogenannte „U-Boot-Christen“ in Gottesdiensten auftauchen, also jene, die nur an Weihnachten in die Kirche gehen. „Ich bin selbst U-Boot-Christin“, haut die gebürtige Lipperin raus. Sie gehe selten in traditionelle Gottesdienste, mag es eher, wenn Glauben mit Analogien verbunden wird, ohne dass dabei die inhaltlich theologische Linienfolge verflacht.

Mit Jens Stolpmann bespricht Pfarrerin Beetschen Details vor dem Gottesdienst. © Bauroth

Bibelgeschichte und -worte sind das eine, sie aber so zu verpacken, dass sie in der heutigen Zeit spannend bleiben und die Botschaft vermitteln, ist Kunst und Herausforderung gleichermaßen. „Die theologische Vielfalt lässt uns hier Raum mit vielen Möglichkeiten.“ Die nutzt sie selbst gern aus – auch an Heiligabend. Da sie das erste Mal in Schwetzingen diese wichtigen Gottesdienste hält, habe sie sich vorher erkundigt, welches Publikum wann komme und was es erwarte. Beetschen: „Ich habe einige gefragt: Wann ist für dich Weihnachten? Viele antworteten, dass für sie in der Kirche die Weihnachtsgeschichte im Wortlaut nach Luther und das Lied ,O du Fröhliche‘ nicht fehlen dürfen.“ Das hat sie berücksichtigt.

Heiligabend in Schwetzingen: Ab ins Büro

Nach dem Auftritt mit dem Posaunenchor geht’s direkt ins Büro im Lutherhaus. Dort laufen im Saal die Vorbereitungen für den Krippenspiel-Gottesdienst. Kirchendiener Jens Stolpmann ist hier eingespannt. Auf Zuruf vereinbart Franziska Beetschen, dass sie sich deshalb selbst um das Auslegen der Liedhefte sowie die Friedenslicht-Kerzen für die Christvesper in der Stadtkirche kümmert. Die Frau packt an – unkompliziert, unkonventionell, wohl aber situationsbedacht und einfühlsam. Das braucht es bei den Gottesdiensten. Hier treffen Erwartungshaltungen auf Ideen. Die richtige Balance ist wichtig, um nicht zu flapsig oder gar albern zu wirken. Feedback ist ihr dabei wichtig, sowohl von Kollegen, als auch von Besuchern. Einigen druckt sie auf Wunsch die Predigten sogar aus. Die Gottesdienste plant Franziska Beetschen mit ausreichend Vorlauf, um teilnehmende Protagonisten wie Lektoren und Musiker gut einbinden zu können. Briefing und Unterstützung der Ehrenamtlichen seien für sie „das Mindeste“, ist sie voller Dankbarkeit für das so wichtige freiwillige Engagement.

Packt selbst mit an: Vor der Christvesper verteilt die Pfarrerin Liedhefte und Kerzen. © Bauroth

„Jetzt muss ich noch mal E-Mails und Social Media checken, die Texte für die Gottesdienste durchgehen – und noch ein Geschenk einpacken.“ Gutes Stichwort: Gibt es im Hause Beetschen Weihnachtspräsente? „Meine Frau und ich schenken uns Nicht-Weihnachtsgeschenke.“ Heißt: An den Tagen vor dem Fest kommt eine um die Ecke nach dem Motto: ,Ich hab’ da was.‘ Die andere zieht nach. Dieses Mal gab’s ein Lego-Bauset für den Star-Wars-Tie-Fighter. Das Bürointerieur mit einem Groot-Stiftehalter, einer Thor-Figur (beides Charaktere von Marvel) und einem Yoda (aus Star Wars) aus Lego-Steinen machen kein Geheimnis draus: Die Pfarrerin hat einen Faible für Fiktion und das Universum. Irgendwie ja auch passend.

Heiligabend: ein Arbeitstag für Pfarrerin Beetschen. Arbeit am PC gehört dazu. © Bauroth

Für sie ist es zum Beispiel eine Tradition, über Weihnachten diverse Star-Wars-Episoden zu schauen (aktuell die vierte), während andere mindestens einmal „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Fernsehen gucken. Die leidenschaftliche Westernreiterin und Boulderin (Klettern ohne Hilfsmittel in Absprunghöhe) plaudert erfrischend offenherzig, kommt ins Träumen, mal einen Star-Wars-Gottesdienst zu halten oder als Metal-Fan dieses Musiksparte einzubauen. Sie zeigt ihre Socken unter der schwarzen Jeans mit der Aufschrift „I’m your father“ („Ich bin dein Vater“ – aus Star Wars) – „passend zu Weihnachten“, kommentiert sie lachend. Derartige Socken sind ein Accessoire, das bei keinem Gottesdienst fehlen darf.

Heiligabend in Schwetzingen: Der Pfarrer als Entertainer

Das Geschenk, das sie noch im Büro verpackt, dient als Requisite für die Christvesper. Weitere Präsente hat Student Konstantin Strunz vorbereitet, der am Vormittag die Stallweihnacht mit Diakonin Margit Rothe betreut hat. Er verabschiedet sich an diesem Tag, sein Praktikum ist beendet. Die Geschenke werden neben dem schön geschmückten Baum und vor der Krippe mit Figuren aus Bananenblättern (inklusive Spargelfrau, Spargelschees und Schlossgartentor) in der Stadtkirche drapiert.

Druntergeschaut: „Dienstkleidung“ für den Gottesdienst à la Star Wars ... © Bauroth

Franziska Beetschen geht direkt vor den Gottesdiensten alles noch einmal durch. Jedes Detail der liturgischen Performance ist wichtig. „Wo stehe ich, wie betone ich was – das ist so, wie wenn ein Skirennläufer vor dem Wettkampf gedanklich die Abfahrt noch einmal durchgeht.“ Es sind viele Kleinigkeiten, die wie Zahnräder ineinandergreifen sollten. „Improvisation gehört jedoch dazu“, klebt sie nicht an formulierten Zeilen, sondern lässt Situationen wirken oder baut aktuelle Geschehnisse etwa bei Fürbitten ein. Letztlich ist ein Pfarrer irgendwo ein Entertainer, der ernsthafte Kernbotschaften bestenfalls unterhaltsam verpackt. Für Franziska Beetschen trifft das zu. Als „Bühne“ nutzt sie am liebsten den Raum vor dem Altar, um auf Augenhöhe mit der Gemeinde zu sein. Dieses Mal steigt sie auf die Kanzel – zum einen, um besser gesehen zu werden, zum anderen für ihre kreative Predigt.

Heiligabend in Schwetzingen: Da ist Bewegung drin

Gleich 17 Uhr. Die Stadtkirche ist proppenvoll. Kirchendiener Jens Stolpmann erhält finale Anweisungen, etwa wann er den Stern über dem Altarraum „anknipsen“ soll („Im Votum.“). Barbara Obert an der Oboe und Dorothee Strieker an den Tasten haben auf der Empore ihre Position eingenommen und begleiten musikalisch. Die Christvesper ist kurzweilig, lebendig, gespickt mit beliebten Weihnachtsliedern. Franziska Beetschen und Lektorin Sibylle Wegner agieren abwechselnd bei der Lesung und der Weihnachtsgeschichte. Die Pfarrerin setzt beim Weihnachtspsalm zudem auf einen Lesewechsel mit der Gemeinde und beim Beten auf Bewegung – symbolträchtig für die Kirche, für jeden Menschen, für die Völkerverständigung. „Gott, wir freuen uns, komm auch zu uns“ wird mit Handzeichen stehend untermalt. Bei der eher klassischen Christmette um 23 Uhr, die Hanna Schwichtenberg und Liv-Arwen Derr unterstützend begleiten, wird darauf verzichtet.

Action bei der Predigt: Per Korb zieht die Pfarrerin Geschenke hoch zur Kanzel. © Dorothea Lenhardt

Dann kommt eine echte Beetschen: In der Predigt geht’s um Geschenke. Interaktion mit den Besuchern gehört dazu. Die Pfarrerin bittet um Auspacker aus den Bankreihen für die Geschenke, die Inhalte zieht sie mit einem Korb am Seil zur Kanzel hinauf: Parfüm, Pfefferminztee, ein Buch (über Jesus), ein Paar selbst gestrickte Socken – kurz gesagt: Klassiker unterm Baum. Doch braucht es das, wird süffisant-kritisch hinterfragt. Gibt es schlechte Geschenke? Hinter den selbstgestrickten Socken zum Beispiel steckt eine Menge Arbeit. „Da hat sich jemand Gedanken gemacht, was ich brauchen könnte.“ Ein liebes und unter all dem Genannten auch irgendwie das einzig richtige Geschenk zu Weihnachten.

Und dann wäre da noch das ganz kleine Päckchen, drin nur ein Zettel: „So sehr liebt dich Gott, dass er sich dir selbst schenkt in Jesus von Nazareth.“ Gott als Geschenk – geht das? An Weihnachten wird Gott Mensch. Er ist einer von uns. Ein größeres Geschenk gibt es nicht. Mit diesen zum Nachdenken anregenden Worten geht es in die Fürbitten, bei denen zu „Jesus, du Christkind und unser Superheld“ für jene gebetet wird, die etwa im Krieg leben müssen, arm und allein sind.

Schließlich wird das Friedenslicht an alle Gottesdienstbesucher weitergegeben, wobei Franziska Beetschen selbiges runterpurzelt – zum Glück ohne flammende Auswirkungen auf Kirche und Talar. Eine Pfarrerin „on fire“ – das ist Franziska Beetschen trotzdem auf wunderbar sympathische Art und Weise. Und die folgenden Ruhetage mit entspannten Stunden und dem gemeinsamen Weihnachtsessen mit ihrer Frau („Es gibt mediterranen Hackbraten“) seien ihr von Herzen gegönnt.